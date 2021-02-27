بايدن للعاهل السعودي: سنحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة يوم الجمعة، بأنه قال للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن واشنطن ستحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف بايدن خلال المقابلة مع شبكة "Univision" التلفزيونية الأمريكية الناطقة بالإسبانية، "نحن بصدد تحميل السعودية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان".

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وتابع الرئيس الأمريكي أنه أبلغ العاهل السعودي أن واشنطن ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الأمريكية - السعودية يومي الجمعة والاثنين.

وردا على سؤال بخصوص تقرير المخابرات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي، وإلى أي مدى تستعد واشنطن للضغط على الأمير محمد بن سلمان في السعودية للامتثال لحقوق الإنسان، صرح بايدن "لقد تحدثت إلى الملك أمس وليس الأمير.. لقد أوضحت له أن القواعد تتغير وأن الولايات المتحدة ستعلن عن تغييرات كبيرة يوم الجمعة ويوم الاثنين".

وذكر بايدن: "سنحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان ونتأكد من أنهم، في الواقع، إذا كانوا يريدون التعامل معنا فعليهم فعل ذلك من خلال التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان".

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وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "نحن نحاول القيام بذلك في جميع أنحاء العالم، ولكن بشكل خاص هنا.. كان هذا التقرير هناك ، ولم تنشره الإدارة الأخيرة.. فور دخولي وجدنا التقرير.. قرأناه.. حصلنا عليه ونشرناه.. نشرناه اليوم.. وما حدث يعد شائنا".

جدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدرت مساء يوم الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير الذي نشر على موقع الإدارة "نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله".

المصدر: شبكة "Univision" التلفزيونية الأمريكية