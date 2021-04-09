الأمم المتحدة: الإمارات لم تتجاوب مع طلب تقديم دليل يثبت بقاء الشيخة لطيفة على قيد الحياة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن الإمارات لم تتجاوب مع طلبه تقديم دليل على أن الشيخة لطيفة، بنت حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، لا تزال على قيد الحياة.

وصرحت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان مارتا هورتادو أثناء موجز صحفي عقدته في جنيف اليوم الجمعة: "لم نتلق أي دليل على أنها على قيد الحياة، ونتطلع إلى الحصول على دليل دامغ على أنها على قيد الحياة.. أهم ما يشغلنا بالطبع هو التأكد من أنها لا تزال على قيد الحياة".

وأكدت المتحدثة أن مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة طلبوا عقد اجتماع مع سفير الإمارات لدى جنيف بشأن قضية الشيخة لطيفة، مضيفة أنه تم الاتفاق مبدئيا على ذلك.

وأشارت هورتادو إلى أن الأمم المتحدة تريد في هذا الاجتماع أيضا إثارة قضية بنت حاكم دبي الأخرى الشيخة شمسة.

وفي نفس المؤتمر، صرحت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان الأممي بأنه من غير الواضح ما إذا كان ولي العهد الأردني السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، الأمير حمزة بن الحسين، لا يزال قيد الإقامة الجبرية في بلده، معربة عن قلق الأمم المتحدة إزاء "غياب الشفافية حول الاعتقالات" في المملكة.

وتصدر اسم الشيخة لطيفة عناوين وسائل الإعلام الدولية مجددا في فبراير الماضي، بعد نشر فيديو تتحدث فيه بنت حاكم دبي عن احتجازها في الإمارات بأمر من والدها، منذ فشل محاولتها الهروب من البلاد عام 2018.

ويعتقد أن الشيخة شمسة لا تزال محتجزة أيضا في الإمارات منذ اختطافها بأمر من الشيخ محمد بن راشد في بريطانيا عام 2000.

المصدر: رويترز