الأمم المتحدة تطلب من الإمارات دليلا على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة

طلبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، من الإمارات تقديم مزيد من المعلومات عن وضع ابنة حاكم دبي، الشيخة لطيفة، ودليلا على أنها لا تزال على قيد الحياة.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل، أثناء موجز صحفي، أن المفوضية تواصلت أمس مع بعثة الإمارات الدائمة في مؤسسات الأمم المتحدة بجنيف، وأعربت لها عن بالغ قلقها بشأن قضية الشيخة لطيفة، في ظل الفيديو الجديد الذي تتحدث فيه عن احتجازها في دبي بأمر من والدها، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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وتابعت ثروسيل: "طلبنا مزيدا من المعلومات والتوضيحات بشأن وضع الشيخة لطيفة الحالي".

وأشارت المتحدثة إلى أن المفوضية حثت الجانب الإماراتي على إعطاء الأولوية للتجاوب مع هذا الطلب، نظرا لخطورة المخاوف المتعلقة بالشيخة لطيفة، مضيفة: "طلبنا دليلا على أنها على قيد الحياة".

وشددت ثروسيل على أن المفوضية ستستمر في متابعة هذا الوضع عن كثب.

وتصدر اسم الشيخ لطيفة عناوين وسائل الإعلام في عام 2018 بعد نشرها شريط فيديو، سلمته مسبقا إلى أصدقائها، أكدت فيه أنها تنوي الهروب من دبي، وطلبت نشر هذا التسجيل في حال فشل هذه المحاولة.

ونشرت "بي بي سي" مؤخرا مقطع فيديو جديدا قالت فيه الشيخة لطيفة (35 عاما) إنها لا تزال محتجزة كرهينة في فيلا منذ توقيفها لدى محاولتها الفرار.

المصدر: رويترز