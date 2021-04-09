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بينهم مصريون.. الشرطة السعودية تعتقل 10 أشخاص مارسوا النصب على الشركات

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بينهم مصريون.. الشرطة السعودية تعتقل 10 أشخاص مارسوا النصب على الشركات
Reuters Sultan Al Fahed
شرطة الرياض (صورة من الأرشيف)
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أعلنت الشرطة السعودية القبض على 10 أشخاص بينهم مواطنون مصريون، مارسوا النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس يوم الخميس إن الجهة المختصة بالشرطة، "تمكنت من الإطاحة بـ10 أشخاص، 5 سعوديين و4 مقيمين من الجنسيات المصرية والأردنية واليمنية، ونازح... مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية".

وأضاف المتحدث، أنه تم ضبط أكثر من مليون ريال نقدا بحوزتهم، و155 جهاز نقاط بيع، ومجوهرات تزن 10478 غراما، و4 أسلحة نارية من نوع رشاش ومسدس.

وأشار المتحدث إلى أنه جرى توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: واس

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