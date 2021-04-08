 
مباشر

إحباط هجوم صاروخي على قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية غربي العراق - صور

أخبار العالم العربي

إحباط هجوم صاروخي على قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية غربي العراق - صور
AFP AYMAN HENNA
قاعدة "عين الأسد" الجوية في العراق - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q54i

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق إحباط هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار غربي البلاد، حيث تتمركز قوات أمريكية.

وذكرت الخلية في بيان صحفي: من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، شاهدت إحدى دوريات لواء المشاة 29 الفرقة السابعة العاملة ضمن قاطع عمليات الجزيرة في الساعة الثامنة مساء من اليوم الخميس، شاحنة نوع (هينو) متوقفة على مسافة من طريق هيت البغدادي بالتحديد منطقة البسطامية شرقي قاعدة عين الأسد الجوية.

إحباط هجوم صاروخي على قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية غربي العراق - صور
إحباط هجوم صاروخي على قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية غربي العراق - صور


وأضافت، أن الدورية اقتربت من السيارة وقامت بتفتيشها ووجدت بداخلها منصة صواريخ محورة تحتوي على 24 صاروخا مع ملابس عسكرية، حيث تم استدعاء الجهد الهندسي وحاليا يجرى تفكيك الصواريخ.

إحباط هجوم صاروخي على قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية غربي العراق - صور
إحباط هجوم صاروخي على قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية غربي العراق - صور
إحباط هجوم صاروخي على قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية غربي العراق - صور


وأشارت الخلية إلى أن "القوات الأمنية تقوم بإجراء تحقيقاتها لمعرفة وتشخيص من قام بركن الشاحنة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا