إحباط هجوم صاروخي على قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية غربي العراق - صور

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق إحباط هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار غربي البلاد، حيث تتمركز قوات أمريكية.

وذكرت الخلية في بيان صحفي: من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، شاهدت إحدى دوريات لواء المشاة 29 الفرقة السابعة العاملة ضمن قاطع عمليات الجزيرة في الساعة الثامنة مساء من اليوم الخميس، شاحنة نوع (هينو) متوقفة على مسافة من طريق هيت البغدادي بالتحديد منطقة البسطامية شرقي قاعدة عين الأسد الجوية.



وأضافت، أن الدورية اقتربت من السيارة وقامت بتفتيشها ووجدت بداخلها منصة صواريخ محورة تحتوي على 24 صاروخا مع ملابس عسكرية، حيث تم استدعاء الجهد الهندسي وحاليا يجرى تفكيك الصواريخ.



وأشارت الخلية إلى أن "القوات الأمنية تقوم بإجراء تحقيقاتها لمعرفة وتشخيص من قام بركن الشاحنة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

المصدر: RT