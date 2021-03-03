العراق.. تعرض قاعدة عين الأسد الأمريكية لقصف بالصواريخ

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، تعرض قاعدة عين الأسد التي تستخدمها القوات الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية غربي البلاد لقصف بالصواريخ.

وقال المصدر لـRT، إن "مجموعة صواريخ سقطت على القاعدة التي تضم قوات أمريكية، ويقدر عدد الصواريخ التي سقطت بنحو 11 صاروخا".

وأضاف: "لم يتم التأكد حتى الآن إذا ما كانت هناك إصابات في صفوف الجنود الأمريكان أو العراقيين".

وفي فبراير الماضي أطلقت إيران 16 صاروخا، من ثلاثة مواقع، سقط 11 منها في قاعدة عين الأسد، في ردة فعلها على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، زار قاعدة عين الأسد عام 2018 والتقى بقوات بلاده هناك في زيارة وصفت بـ"السرية".



المصدر: RT