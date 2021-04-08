 
مباشر

سويسرا: مهتمون بإيجاد حل سياسي للأزمة اللبنانية لتمكين المجتمع الدولي من تقديم المساعدات

أخبار العالم العربي

سويسرا: مهتمون بإيجاد حل سياسي للأزمة اللبنانية لتمكين المجتمع الدولي من تقديم المساعدات
Reuters Denis Balibouse
وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q4vl

أعربت سويسرا عن اهتمامها بإيجاد حل سياسي للأزمة الحكومية في لبنان والبدء بالإصلاحات، لتمكين المجتمع الدولي من تقديم المساعدات اللازمة للنهوض الاقتصادي في هذا البلد.

وقال وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، إن "بلاده مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمالية".

وأعرب كاسيس عن تقديره للبنانيين ولما يقومون به لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم، لافتا إلى أن "سويسرا تعمل على تسريع الحل السياسي في سوريا وإلى عودة اللاجئين السوريين في أسرع وقت ممكن".

وشدد على "اهتمام بلاده بإيجاد حل سياسي للأزمة الحكومية في لبنان والبدء بالإصلاحات الضرورية كي يتمكن المجتمع الدولي من تقديم المساعدات اللازمة للنهوض الاقتصادي".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا