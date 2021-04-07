اتفاق "مصري - سوداني" على تكوين لجنة مشتركة لتشييد ميناء وادي حلفا

أفادت وكالة الأنباء السودانية بأن أعضاء فريق المهندسين الاستشاري المصري السوداني، اتفقوا على تكوين لجنة مشتركة للمواقع المقترحة لتشييد ميناء وادي حلفا الجديد.

وأشارت الوكالة إلى أن "الفريق الهندسي الاستشاري واصل الاجتماعات والزيارات الميدانية في اليومين الماضيين لتحديد المواقع المقترحة لتشييد الميناء".

وأشار وكيل وزارة النقل السوداني معاوية علي خالد إلى أنه "تم وضع الدراسات الفنية للأعمال الإنشائية بعد اختيار الموقع المقترح وتحديد الاستشاري لمشروع الميناء".

وأكد علي أن هذه الخطوة ستكون مدخل تنمية وتطوير مدينة وادي حلفا.

يذكر أن الفريق المشترك حدد موقع الميناء الجديد شمال مدينة حلفا لتوافقه مع منسوب عمق بحيرة النوبة التي تسهم في استقرار الحركة، وأن المشروع تم بمساهمة من الحكومة المصرية تقدر بـ70 مليون جنيه لتطوير وتشييد ميناء وادي حلفا.

ناصر حاتم

المصدر: RT