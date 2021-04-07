 
مباشر
عاجل
بايدن: لست قلقا من الأوضاع في الأردن ولدى الملك عبد الله صديق في أمريكا

الأمم المتحدة ترحب باعتزام إدارة بايدن استئناف تقديم المساعدات للفلسطينيين

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة ترحب باعتزام إدارة بايدن استئناف تقديم المساعدات للفلسطينيين
Reuters HB
شعار منظمة الأمم المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q4t4

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، إن المنظمة ترحب بالخطة الأمريكية لاستئناف التمويل لوكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتأمل في أن تحذو دول أخرى حذوها.

إقرأ المزيد
مصدر بالكونغرس يكشف قيمة المساعدات التي تعتزم إدارة بايدن تقديمها للفلسطينيين
مصدر بالكونغرس يكشف قيمة المساعدات التي تعتزم إدارة بايدن تقديمها للفلسطينيين

وقد ذكر مصدر بالكونغرس الأمريكي في وقت سابق أن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت مجلس النواب اليوم الأربعاء باعتزامها استئناف المساعدات للفلسطينيين بتقديم 150 مليون دولار عبر منظمة "أونروا" و75 مليونا كدعم اقتصادي و10 ملايين للتنمية.

وأضاف أن الإدارة أبلغت مكاتب الكونغرس، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني، بإعلان سيصدر اليوم الأربعاء فحواه أن واشنطن ستستأنف أيضا المساعدة الأمنية للفلسطينيين.

وبذلك يتخذ بايدن خطوات للتراجع عما قام به الرئيس السابق دونالد ترامب عندما قطع المساعدات الأمريكية عن الفلسطينيين.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا