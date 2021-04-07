مصدر بالكونغرس يكشف قيمة المساعدات التي تعتزم إدارة بايدن تقديمها للفلسطينيين

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالكونغرس الأمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت اليوم الأربعاء مجلس النواب باعتزامها تقديم مساعدات مالية للفلسطينيين.

وتعتزم إدارة بايدن "تقديم 150 مليون دولار للفلسطينيين عبر منظمة أونروا، و75 مليونا كدعم اقتصادي و10 ملايين للتنمية"، وفقا للمصدر.

وأضاف المصدر أن الإدارة أبلغت مكاتب الكونغرس، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني، بإعلان سيصدر اليوم الأربعاء فحواه أن واشنطن ستستأنف أيضا المساعدة الأمنية للفلسطينيين.

وبذلك يتخذ بايدن خطوات للتراجع عما قام به الرئيس السابق دونالد ترامب عندما قطع المساعدات الأمريكية عن الفلسطينيين.

المصدر: "رويترز"