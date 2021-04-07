رئيس الحشد الشعبي يلتقي في موسكو باتروشيف و بوغدانوف

التقى رئيس هيئة الحشـد الشعبي العراقي، فالح الفياض، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، خلال زيارة يقوم بها إلى العاصمة موسكو.

وبحسب بيان لمكتب رئيس الحشد، فإن "الفياض بحث مع باتروشيف قضايا الأمن الإقليمي، فضلا عن آفاق التفاعل والتعاون الثنائي بين العراق وروسيا".

وأضاف: "خلال الاجتماع جرى بحث التطور الوثيق في العلاقات العراقية الروسية التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين، وجرى التأكيد على الاستعداد لتوسيع الاتصالات والتعاون في مجال الأمن".

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وأشار البيان، إلى أن "الفياض بحث في لقاء آخر مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الجوانب الرئيسية لأجندة الشرق الأوسط والتنسيق المشترك من أجل مكافحة الإرهاب الدولي".

ووفقا للبيان، فإن "المسؤولين الروسيين أكدا موقف موسكو الداعم لوحدة العراق وسيادته".

المصدر: RT