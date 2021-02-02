الحكيم والسفير الروسي يبحثان الانتخابات العراقية المبكرة

بحث عمار الحكيم رئيس تحالف "عراقيون"، اليوم الثلاثاء، مع سفير روسيا الاتحادية ماكسيم ماكسيموف العلاقات بين بغداد وموسكو والاستعدادات للانتخابات المبكرة.

وبحسب بيان لمكتب الحكيم، فإن "الجانبين بحثا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ودور المجتمع الدولي في دعم العراق على المستوى الانتخابي والاقتصادي".

ونقل البيان عن الحكيم تأكيده على "أهمية تعزيز العلاقات بين العراق وروسيا الاتحادية وعلى تبادل الخبرات بين البلدين لتشابه التجارب".

وقال رئيس تحالف (عراقيون)، إن "العراق منفتح على الجميع انطلاقا من المصالح المشتركة وحفظ السيادة العراقية".

وأشار الحكيم إلى "طبيعة الاستحقاق الانتخابي القادم وضرورة إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد وأهمية الرقابة الدولية دون التدخل فيها".

وأضاف، أن "العراق يمتلك الإمكانات لتجاوزها إذا أحسن استثمار الموارد وإذا تمتع قادته بروح التنازل للعراق وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة".

المصدر: RT