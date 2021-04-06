مصر تواجه ارتفاعا مستمرا في الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 778 إصابة و43 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 778 ليصل العدد الإجمالي إلى 206510 حالات.

وتواجه مصر ارتفاعا مستمرا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 3 أبريل 710 حالات، وفي 4 أبريل 709، وفي 5 أبريل 767.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 43 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 12253 شخصا.

واستقر مؤشر الوفيات الجديدة الناجمة عن المرض عند مستوى أقل من 50 حالة، وبلغ هذا العدد يوم 3 أبريل 39 متوفيا، وفي 4 أبريل 40، وفي 5 أبريل 47.

كما أفاد مجاهد بخروج 432 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 157006 أشخاص.

المصدر: RT