الخرطوم تطالب بإبعاد جنود القوات الأممية الإثيوبيين من السودان

قالت وزير الخارجية السودانية، مريم الصادق، إن السودان طالب الأمم المتحدة بإبعاد الجنود الإثيوبيين الموجودين ببعثة "الينسفا" في منطقة أبيي السودانية واستبدالهم بجنود من جنسية أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن الصادق قولها: "ليس من المعقول أن تكون هناك قوات إثيوبية في العمق الاستراتيجي السوداني في وقت تحشد فيه القوات الإثيوبية على حدود السودان الشرقية"، مضيفة أن "هنالك مصالح كبيرة لإثيوبيا في السودان لابد أن تعمل على المحافظة عليها".

وأكدت أن توتر العلاقات مع إثيوبيا "لن يمس اللاجئين الإثيوبيين في السودان الذين سيجدون الترحاب والمعاملة الكريمة دائما".

وكانت الصادق أكدت أن إثيوبيا أبدت تعنتا غير مقبول في مفاوضات سد النهضة، وأن قرارها بالملء الثاني للسد مخالف للقانون الدولي.

واستنكرت الموقف الإثيوبي تجاه السودان "الذي ساند بناء السد منذ البداية، إضافة إلى إيوائه لعشرات الآلاف من اللاجئين في عدد من المعسكرات بشرق البلاد".

المصدر: "سونا"