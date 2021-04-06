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الاستخبارات العراقية تحبط مخططا لاغتيال عناصر أمن في كركوك

أخبار العالم العربي

الاستخبارات العراقية تحبط مخططا لاغتيال عناصر أمن في كركوك
محافظة كركوك
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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن إحباط مخطط "إرهابي" لاغتيال منتسبين في الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية بمحافظة كركوك بشمال العراق.

وذكرت في بيان صحفي: "بناء على توجيهات المراجع العليا بمتابعة العناصر الإرهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على إرهابيين اثنين وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".

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وأضافت، أن "الإرهابيين اعترفا من خلال التحقيقات الأولية معهما بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية العام الماضي عن طريق قيادي في داعش الإرهابي".

وأشارت، إلى أن "الإرهابيين كلفا بمراقبة بعض منتسبي الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية لغرض اغتيالهم وتصفيتهم، كما اعترفا بكسب وتجنيد الشباب الأحداث داخل مدينة كركوك".

 

 

المصدر: RT

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