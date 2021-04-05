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أ ف ب: الرئيس الفلسطيني يتجه إلى ألمانيا "لإجراء فحوصات" ولقاء المستشارة أنغيلا ميركل

أ ف ب: الرئيس الفلسطيني يتجه إلى ألمانيا "لإجراء فحوصات" ولقاء المستشارة أنغيلا ميركل

أخبار العالم العربي

أ ف ب: الرئيس الفلسطيني يتجه إلى ألمانيا
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قالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس سيتجه إلى ألمانيا "لإجراء فحوصات" ولقاء المستشارة أنغيلا ميركل، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وحطت مروحيتان أردنيتان في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، لنقل الرئيس الفلسطيني إلى العاصمة عمان، حيث سيغادرها بالطائرة الرئاسية إلى ألمانيا في زيارة رسمية.

وقالت مصادر متعددة إن الرئيس الفلسطيني سيجري فحوصات طبية روتينية في إحدى المستشفيات بالعاصمة برلين، حيث سبق له أن زارها عدة مرات خلال السنوات الماضية من أجل إجراء فحوصات طبية.

وتأتي هذه الزيارة قبل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقررة في مايو المقبل، والرئاسية في يوليو من نفس العام.

المصدر: أ ف ب

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