الكاظمي وبن زايد يبحثان عودة العراق للعب دوره في التهدئة والاستقرار

بحث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، عودة العراق للعب دوره في التهدئة والاستقرار.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن "الكاظمي التقى بن زايد في إطار زيارته الحالية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف، أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز سبل التعاون المشترك في العديد من القطاعات، فضلا عن مناقشة مجمل الأوضاع في المنطقة، وعودة العراق للعب دوره المحوري المهم في التهدئة والاستقرار".

وبحسب البيان، فإن "ولي عهد أبو ظبي رحب برئيس الحكومة العراقية والوفد المرافق له، وأشاد بخطوات الحكومة العراقية الإصلاحية والهادفة لتطوير الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار".

ونقل البيان عن بن زايد، "إشادته بدور العراق في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وانتهاجه سياسة التهدئة والحوار".

المصدر: RT