إيران تؤكد على أهمية الاستقرار في الأردن وتعتبر أن أي توتر يخدم مصالح إسرائيل
Reuters Ali Khara WANA
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أعربت إيران عن حرصها على السلام والاستقرار في الأردن، في ظل سلسلة اعتقالات نفذت في البلاد على خلفية ورود أنباء عن مؤامرة مزعومة تهدف إلى الإطاحة بالملك عبد الله الثاني.
- الخارجية الإيرانية: ؤكد على أهمية السلام والاستقرار في الأردن وإن أي توتر داخلي وعدم استقرار في المنطقة يخدم المصالح الإسرائيلية
- الخارجية الإيرانية: لدى طهران علاقات طيبة مع عمان، ونحن نعارض أي عدم استقرار داخلي أو تدخل أجنبي في الشؤون الأردنية
- الخارجية الإيرانية : أي فتنة في الدول الإسلامية تحمل دوما بصمات إسرائيلية
يتبع..