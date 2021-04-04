الكاظمي يتوجه للإمارات في ثاني زيارة لدولة عربية خلال أسبوع

توجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في زيارة رسمية، هي الثانية له لدولة عربية خلال أسبوع.

إقرأ المزيد

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن "الكاظمي غادر أرض الوطن على رأس وفد حكومي متوجها إلى دولة الامارات العربية المتحدة لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات".

وزار رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يوم الأربعاء الماضي العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة له للمملكة.

RT

المصدر: RT