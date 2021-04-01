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السعودية.. الكاظمي والوفد المرافق له يؤدون مناسك العمرة (صور)

أخبار العالم العربي

السعودية.. الكاظمي والوفد المرافق له يؤدون مناسك العمرة (صور)
الكاظمي والوفد المرافق له يؤدون مناسك العمرة
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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الأخير والوفد المرافق له إلى السعودية أدوا مناسك العمرة.

وقال المكتب في بيان له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له يؤدون مناسك العمرة".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي كان قد وصل أمس الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، على رأس وفد حكومي رفيع لبحث العلاقات الثنائية وتعزيزها بكافة المجالات.

المصدر: RT

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