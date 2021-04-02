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المغرب يسجل 581 إصابة جديدة بفيروس كورنا و10 وفيات

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المغرب يسجل 581 إصابة جديدة بفيروس كورنا و10 وفيات
Reuters Youssef Boudlal
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أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الجمعة تسجيل 581 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

وارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات والوفيات الجمعة مقارنة بحصيلة يوم الخميس، حيث تم تسجيل 579 إصابة و7 وفيات.

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المغرب يسجل 579 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا
المغرب يسجل 579 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 497 ألفا و257 حالة، بينما بلغت حصيلة الضحايا 8835 حالة.

وتعافت 513 حالة جديدة ليبلغ إجمالي التعافي 484 ألفا و224 حالة.

المصدر: رويترز

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