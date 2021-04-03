لبنان.. إصابة سمير جعجع بفيروس كورونا

أعلنت الدائرة الإعلامية التابعة لحزب القوات اللبنانية، يوم الجمعة، إصابة رئيس الحزب سمير جعجع بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الدائرة إنه "في اليوم التالي لاحتفالية أسبوع الآلام التي نُظمت في المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب، شعر رئيس الحزب سمير جعجع بعوارض طفيفة، وبعد استمرارها لمدى 3 أيام متواصلة، خضع لفصح PCR مع عقيلته النائب ستريدا جعجع، فأتت نتيجته إيجابية".

وأكدت الدائرة أيضا إصابة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني الذي كان مشاركا في الاحتفالية، وناشدت الحضور بالخضوع للفحص.

المصدر: RT