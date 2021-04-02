السفارة الليبية في روما: فتح مرتقب للأجواء الإيطالية يشمل الطيران الليبي

أعلنت السفارة الليبية في روما عن فتح مرتقب للأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي.

وأفاد السفير الليبي في روما عمر الترهوني، اليوم الجمعة، بأن "هناك مهمة لمصلحة الطيران المدني الإيطالية ENAC لوفد من مجموعة ENAV (الحكومية الإيطالية لخدمات الحركة الجوية)، ستقوم بزيارة إلى ليبيا مطلع الأسبوع القادم للمطارات الليبية لاستكمال الإجراءات الفنية استعدادا لفتح أجواء الطيران بين البلدين".

وأشارت السفارة الليبية في روما في بيان لها، إلى أن السفير عمر الترهوني "قام بعدد من اللقاءات من خلال دعوات من وزراء بالحكومة الإيطالية، كان أولها لقاء وزير الخارجية لوجي دي مايو ووزير الدفاع لورنتزو غويريني ووزيرة الداخلية لوتشانا لامورغيزي وذلك للوقوف على المشاريع المشتركة المتوقفة للدفع بها وتفعيلها ومتابعه ما تم تنفيذها".

وتابع البيان: "كما تم الإعداد والترتيب لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى ليبيا وهي تعتبر أول زيارة له خارج إيطاليا بعد تكليفه برئاسة الحكومة الإيطالية".

وأضافت السفارة أنه جرى يوم الجمعة اجتماع موسع بوزارة الخارجية الإيطالية، تمت خلاله "مناقشة كل الملفات المشتركة... والتي من أهمها تفعيل مشروع الطريق السريع واستكمال مشاريع مذكرات التفاهم المتعددة" حول الجمارك وتبادل الرخص والسجناء والمحكومين.

المصدر: RT