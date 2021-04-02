الحوثيون: قتيل و7 جرحى في غارتين للتحالف في مأرب

اتهمت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، الجمعة، التحالف العربي بقيادة السعودية، بتنفيذ قصف جوي أوقع ضحايا من المدنيين في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن طيران التحالف العربي "نفذ غارتين على منطقة فج نقعة في مديرية رحبة جنوبي مأرب، أسفرتا عن مقتل مواطن وإصابة 7 آخرين​​​".

كما أشارت إلى شن التحالف 7 غارات جوية أخرى على مديرية صرواح غربي مأرب، واستهدافه بـ 5 غارات أخرى مديريتي مجزر ومدغل شمال غربي مأرب.

ولم يعلق التحالف العربي الذي تقوده السعودية حتى اللحظة على إعلان الحوثيين هذا.

ويشهد اليمن حربا عنيفة مستمرة لأكثر من ست سنوات، أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

المصدر: "المسيرة" + "سبوتنيك"