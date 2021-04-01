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الإفتاء المصرية تعلن شروط صلاة التراويح في رمضان

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الإفتاء المصرية تعلن شروط صلاة التراويح في رمضان
Reuters
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أعلنت دار الإفتاء المصرية شروط إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المساجد، مع اقتراب الشهر الفضيل.

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ووفقا لوزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، فإنه سيتم فتح المسجد قبل وبعد الصلاة بـ10 دقائق فقط، بالإضافة إلى عدم السماح بأي موائد إفطار، وعدم السماح بإقامة اعتكاف، واستمرار غلق الأضرحة، واستمرار غلق دورات المياه، واستمرار غلق دور المناسبات، والالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد.

وحول مصليات السيدات، أكد وزير الأوقاف، السماح للمساجد التي بها مصليات سيدات وواعظات يكن مسؤولات عن المصلى، وعدم السماح لهن باصطحاب الأطفال غير المدركين والأطعمة.

وشدد وزير الأوقاف، على ضرورة توجيه أئمة المساجد بتوعية المصلين بهذه الضوابط والتأكيد على أهمية ارتداء الكمامة سواء داخل أو خارج المسجد، واصطحاب المصلى الشخصى والتزام علامات التباعد وتعليق ملصقات بذلك.

المصدر: اليوم السابع

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