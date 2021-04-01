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لغز الرخام.. شهود عيان يرون تفاصيل حادث تصادم 6 سيارات وتفحمها جنوب القاهرة

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لغز الرخام.. شهود عيان يرون تفاصيل حادث تصادم 6 سيارات وتفحمها جنوب القاهرة
Reuters
سيارات الحماية المدنية في مصر (أرشيف)
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روى شهود عيان تفاصيل تصادم 6 سيارات واشتعال النيران فيها على الطريق الدائري الأوسطي بحلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وقال شهود العيان إن الطريق كان يشهد سقوط بعض قطع من الرخام على الأسفلت، وتوقفت بعض السيارات، وأثناء ذلك تواجدت سيارة ميكروباص و3 سيارات ملاكي وفنطاس وسيارة سوزوكي على الطريق.

وتابع شهود العيان: "بعد لحظات ظهرت سيارة نقل محملة بكونتينر وفي ثواني اصطدمت بالسيارات المتواجدة مما أدى لاشتعال النيران فيها.

كما أكد شهود العيان أن ركاب الميكروباص وبعض السيارات كانوا خارجها وقت وقوع الحادث، إلا أن شخصين أحدهما سائق سيارة النقل تفحما تماما، وأصيب 6 آخرون.

وتوقفت الحركة المرورية على الطريق الدائري الأوسطي القادم من محور محمد نجيب باتجاه وادي حوف في التقاطع مع طريق الأوتوستراد بسبب الحادث.

المصدر: موقع "صدى البلد"

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