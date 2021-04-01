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مصر.. مصرع طفل بحادث غرق سيارة في قناة السويس (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. مصرع طفل بحادث غرق سيارة في قناة السويس (صور)
Sputnik
قناة السويس
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لقي طفل مصرعه وأصيب والداه وشقيقته، إثر سقوط سيارتهم في مياه قناة السويس أثناء صعودها إلى عبارة بورفؤاد من جهة بورسعيد.

وانتشل رجال الإنقاذ الأسرة من المياه وجرى نقلهم إلى مستشفى السلام بورسعيد، وتبين وفاة الطفل مازن، فيما أصيب مصطفى شكري 40 سنة، وولاء أمين محمد 39 سنة، وملك مصطفة شكري 11 سنة.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية

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