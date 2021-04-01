مصر.. مصرع طفل بحادث غرق سيارة في قناة السويس (صور)

لقي طفل مصرعه وأصيب والداه وشقيقته، إثر سقوط سيارتهم في مياه قناة السويس أثناء صعودها إلى عبارة بورفؤاد من جهة بورسعيد.

وانتشل رجال الإنقاذ الأسرة من المياه وجرى نقلهم إلى مستشفى السلام بورسعيد، وتبين وفاة الطفل مازن، فيما أصيب مصطفى شكري 40 سنة، وولاء أمين محمد 39 سنة، وملك مصطفة شكري 11 سنة.

بالصور | سقوط سيارة ملاكي تقلّ أسرة كاملة في مياه #قناة_السويس.. ومصرع طفل



صور وتفاصيل: https://t.co/CQLh2bcMlspic.twitter.com/MxiourxJTM — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 31, 2021

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية