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العراق يسفّر 713 أجنبيا لمخالفتهم شروط الإقامة

أخبار العالم العربي

العراق يسفّر 713 أجنبيا لمخالفتهم شروط الإقامة
بغداد
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء تسفير 713 أجنبيا لمخالفتهم شروط الإقامة في البلاد، وأشارت إلى أن عمليات القبض على المخالفين كانت في مناطق متفرقة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "تم تسفير 713 شخصا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017".

وأضافت، أن "عملية القبض على المخالفين كانت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

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المصدر: RT

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