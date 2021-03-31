العراق يسفّر 713 أجنبيا لمخالفتهم شروط الإقامة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء تسفير 713 أجنبيا لمخالفتهم شروط الإقامة في البلاد، وأشارت إلى أن عمليات القبض على المخالفين كانت في مناطق متفرقة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "تم تسفير 713 شخصا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017".

وأضافت، أن "عملية القبض على المخالفين كانت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

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وفي فبراير الماضي أعلنت وزارة الداخلية العراقية ترحيل 32 ألف عامل أجنبي من البلاد بسبب عدم شرعية إقامتهم.

المصدر: RT