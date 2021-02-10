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العراق: ترحيل 32 ألف عامل أجنبي يقيمون بشكل غير قانوني

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العراق: ترحيل 32 ألف عامل أجنبي يقيمون بشكل غير قانوني
بغداد - الشورجة
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، ترحيل 32 ألف عامل أجنبي من البلاد بسبب عدم قانونية إقامتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي، إن "الوزارة قامت بحملات لمراقبة العمالة الأجنبية غير القانونية، خاصة وأنها تعد جزءا من المشكلة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن إسهامها في انتشار البطالة".

وأضاف: "تم ترحيل 32 ألف عامل لا يمتلكون إقامات قانونية وإحالة من آواهم إلى المحاكم".

وفي عام 2019 قال وزير العمل العراقي السابق باسم عبد الزمان في تصريحات صحفية، إن "عدد العمال الأجانب في البلاد بلغ 750 ألفا".

 

المصدر: "واع" + RT

 

 

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