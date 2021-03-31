"قوات سوريا الديمقراطية" تعتقل 71 مسلحا بمداهمة لمخيم الهول

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن اعتقال 71 مسلحا بينهم زعيم ديني، وناشط في تجنيد المنتسبين الجدد للمسلحين، في حملة أمنية على مخيم الهول شمال شرقي سوريا.

وقال علي الحسن المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي للقوات، إن "الحملة الأمنية (على مخيم الهول) ما زالت مستمرة. ومن بين المعتقلين حتى الآن زعيم ديني تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل المخيم، ومجند للمسلحين، وخبير اتصالات، وضابط أمن، وجميعهم عراقيون وتتراوح اعمارهم بين 18 و62 عاما".

وأضاف أن "مزيدا من التفاصيل عن جنسيات المعتقلين ستعلن لاحقا"، مشيرا إلى إمكانية وجود أجانب بينهم.

ولفت إلى أن "تنظيم "داعش" يحاول إعادة ترتيب صفوفه من خلال خلايا نشطة في المخيم".

وكانت وكالة "سانا" أفادت في 26 مارس بأن "قوات سوريا الديمقراطية" طوقت مخيم الهول في الحسكة تمهيدا لاقتحامه، وذلك بعدما أعلنت أنها تلقت نداء من وجهاء المنطقة لإطلاق عملية أمنية واسعة تطال المخيم.

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية أن "العشرات من مسلحي "قسد" انتشروا في محيط المخيم تمهيدا لاقتحامه بمساعدة قوات الاحتلال الأمريكية وتنفيذ عمليات اختطاف واسعة في المخيم الواقع على بعد 45 كم شرق مدينة الحسكة شمال شرق سوريا".

وأشارت إلى أن القوات أقامت الحواجز على طول الطريق الواصل بين المخيم ومدينة الحسكة ومنعت الحركة منه وإليه.

المصدر: "أسوشيتد برس" + RT