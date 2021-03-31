ليبيا.. فريق خبراء من جامعة بنغازي يقدم مقترحا للمصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكوني اليوم الأربعاء، خبراء من مركز دراسات القانون والمجتمع التابع لجامعة بنغازي.

وقدم فريق الخبراء خلال اللقاء مقترحا عن دور القانون في المصالحة الوطنية الذي قارب المركز على الانتهاء من إعداده للمشاركة في وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية في ليبيا وخصوصا فيما يتعلق بمنهجية المشروع وسنده المجتمعي والعلمي.

وأكد المنفي حرص المجلس الرئاسي على التأسيس المجتمعي والعلمي والفني للمصالحة الوطنية الشاملة بمستوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

المصدر: "أخبار ليبيا"