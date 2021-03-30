مصر.. السيطرة على حريق بمزرعة نخيل في قرية القلمون بالوادي الجديد

نجحت إدارة الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد جنوب غربي مصر مساء يوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بمركز الداخلة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية أنه جرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء وسيارات الوحدات المحلية لموقع الحريق والذي يقارب 12 فدانا، والذي استمر ما يقارب 10 ساعات متواصلة بعد انتقالها للمزارع المجاورة بسبب شدة الرياح والعواصف الترابية التي تجتاح المحافظة الفترة الحالية.

وأشارت إلى أن قوات الحماية المدنية والإطفاء سيطرت على الحريق دون خسائر بشرية فيما تفحم عدد كبير من أشجار النخيل جار حصرها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية