تونس.. أكثر من 53 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية يوم الثلاثاء تلقي أكثر من 53 ألف شخص اللقاح المضاد لفيروس كورونا، منذ بدء حملة التطعيم في 13 مارس.

وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة بلغ عدد من تلقوا اللقاح 53089 شخصا حتى الاثنين، من بين 61800 لقاح متوفر.

وخصصت تونس 25 مركزا للتطعيم في أنحاء البلاد لكن الإقبال خلال المرحلة الأولى من الحملة التي تشمل العاملين في القطاع الصحي ومن تبلغ أعمارهم أكثر من 75 عاما، تعد ضعيفة، فيما ستنتهي المرحلة الأولى من التطعيم بنهاية الشهر الجاري.

وخصصت الحكومة منصة رقمية للتسجيل في حملة التطعيم وبلغ أعداد المسجلين حتى الاثنين أكثر من 760 ألف مواطن.

وتقول الحكومة إنها تستهدف تطعيم نصف السكان البالغ عددهم حوالي 11 مليون نسمة، فيما تحوم الشكوك حول الوصول الى تلك النسبة خلال أشهر.

المصدر: RT + وكالات