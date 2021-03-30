بارزاني وماكرون يبحثان أوضاع العراق والمنطقة
أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء أن رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، بحث في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوضاع العراق والمنطقة.
وذكر بيان للرئاسة: "عبر ماكرون عن سعادته للقاء بارزاني وشكره على زيارته لباريس بالرغم من الظروف الصعبة التي خلفتها كورونا، وجدد التأكيد على مواصلة العمل المشترك والدعم الفرنسي، ضمن إطار التحالف الدولي للعراق وإقليم كردستان".
وبحسب البيان، فإن "الجانبين بحثا في اجتماع لهما أوضاع العراق وإقليم كردستان والمنطقة بصورة عامة، بغية تحقيق أمن واستقرار العراق والمنطقة ومواجهة تهديدات ومخاطر داعش".
كما أكدا على تعزيز العلاقات والتعاون والشراكة بين العراق وإقليم كردستان مع فرنسا، واتفقت رؤى الجانبين بخصوص أهمية وجود فهم مشترك من أجل حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتحدث ماكرون وفقا للبيان، عن الزيارة الأخيرة للبابا فرنسيس إلى العراق وإقليم كردستان، وقال "علمت بأن الزيارة كانت موضع رضا البابا"، كما عدها حدثا مهما.
من جانبه، جدد بارزاني التأكيد على أن زيارة البابا إلى العراق وإقليم كردستان كانت ذات آثار إيجابية على كل مكونات البلد.
المصدر: RT