بارزاني وماكرون يبحثان أوضاع العراق والمنطقة

أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء أن رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، بحث في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوضاع العراق والمنطقة.

وذكر بيان للرئاسة: "عبر ماكرون عن سعادته للقاء بارزاني وشكره على زيارته لباريس بالرغم من الظروف الصعبة التي خلفتها كورونا، وجدد التأكيد على مواصلة العمل المشترك والدعم الفرنسي، ضمن إطار التحالف الدولي للعراق وإقليم كردستان".

وبحسب البيان، فإن "الجانبين بحثا في اجتماع لهما أوضاع العراق وإقليم كردستان والمنطقة بصورة عامة، بغية تحقيق أمن واستقرار العراق والمنطقة ومواجهة تهديدات ومخاطر داعش".

كما أكدا على تعزيز العلاقات والتعاون والشراكة بين العراق وإقليم كردستان مع فرنسا، واتفقت رؤى الجانبين بخصوص أهمية وجود فهم مشترك من أجل حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتحدث ماكرون وفقا للبيان، عن الزيارة الأخيرة للبابا فرنسيس إلى العراق وإقليم كردستان، وقال "علمت بأن الزيارة كانت موضع رضا البابا"، كما عدها حدثا مهما.

من جانبه، جدد بارزاني التأكيد على أن زيارة البابا إلى العراق وإقليم كردستان كانت ذات آثار إيجابية على كل مكونات البلد.

المصدر: RT