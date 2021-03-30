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الكويت تسلم العراق رفات جندي فقد خلال الغزو

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الكويت تسلم العراق رفات جندي فقد خلال الغزو
مسؤولون عراقيون وكويتيون خلال توقيع محضر تسلم الرفات
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء تسلم رفات جندي عراقي فقد خلال غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990.

وذكرت الخارجية في بيان صحفي، أن "وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف قحطان الجنابي وقع صباح اليوم محضر تسلم رفات جندي عراقي كان قد عثر عليه في جزيرة بوبيان في وقت سابق".

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وأضافت، أن "المحضر وقعه من الجانب الكويتي، رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين، ربيع العدساني، وبحضور السفير العراقي وعدد من موظفي السفارة، حيث جرت مراسم تسلم الرفات في مطار الكويت الدولي، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وستنقل الرفات بطائرة عسكرية إلى العراق".

ولدى الكويت الكثير من المفقودين في العراق خلال غزو عام 1990، وبين حين وآخر تعمل الحكومة العراقية على تسليم الرفات إلى نظيرتها الكويتية.

 

المصدر: RT

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