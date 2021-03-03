التعرف على رفات 8 كويتيين فقدوا خلال الغزو العراقي عام 1990

أعلن رئیس لجنة شؤون الأسرى والمفقودین في الخارجیة الكویتیة، ربیع العدساني، اليوم الأربعاء، التعرف على 8 من الأسرى والمفقودین من الذين فقدوا خلال الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وأوضح العدساني في بیان صحفي الیوم الأربعاء، أن "عملية التعرف جاءت من خلال استمرار عملیة الاستعراف بالتحلیل الجیني للبصمة الوراثیة الذي تقوم به الإدارة العامة للأدلة الجنائیة بوزارة الداخلیة في الكویت، على الرفات التي جلبت من العراق لینضموا الى قائمة شھداء الكویت ممن سبق الإعلان عن التعرف على رفاتھم".

وأضاف، أن "الأسرى كانوا قد اعتقلوا أثناء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكویت عام 1990 حیث تم جلب رفاتھم من العراق ضمن رفات الشھداء التي سبق الإعلان عن الاستعراف علیھا في شھر نوفمبر 2020 وشھر ینایر 2021".

وفي نوفمبر 2019 أعلنت السلطات العراقية أنها سلمت الكويت رفات 300 أسير كويتي قتلوا في تسعينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن عدد المفقودين الكويتيين في العراق 613 شخصا.

المصدر: "كونا" + RT