سلطنة عمان: نأمل في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن في "القريب العاجل"

عبرت سلطنة عمان، التي تقوم بدور وساطة في محادثات حول التسوية السياسية في اليمن، اليوم الثلاثاء عن أملها بالتوصل إلى النتيجة المرجوة في "القريب العاجل".

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية، أن "السلطنة مستمرة في العمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة".

وتابع البيان: "السلطنة تأمل في أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوة في القريب العاجل وبما يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة".

امتثالا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه / فإن السلطنة مستمرة في العمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية pic.twitter.com/tGeTPewECm — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 30, 2021

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وعرضت السعودية، التي تقود تحالفا لقتال الحوثيين في اليمن، اقتراحا لوقف إطلاق النار الأسبوع الماضي لكن جماعة "انصار الله" قالت إنها لن توافق على أي حل إلا إذا اشتمل على رفع الحصار الجوي والبحري.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أكد محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله"، لـRT أن الحوثيين لم يتسلموا أي مبادرة مكتوبة ورسمية من السعودية، مؤكدا أنه عند تسلمها ستتم دراستها والرد عليها.

وذكر الحوثي أن المحادثات التي تدور بين الحوثيين والأمريكيين في سلطنة عمان، ليست مباشرة، مؤكدا أنه لا مانع لديهم من الجلوس مع الأمريكيين.

وأضاف "ما وصلنا من العمانيين لا يرقى حتى الآن إلى مستوى ما يجب أن يقدم في رؤية السلام".

المصدر: RT