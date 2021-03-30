لن نقايض المسائل الإنسانية.. الحوثي لـRT: المفاوضات مع الأمريكيين بسلطنة عمان ليست مباشرة

كشف محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله"، أن المحادثات التي تدور بين الحوثيين والأمريكيين في سلطنة عمان، ليست مباشرة.

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وقال الحوثي عبر برنامج "قصارى القول" على شاشة RT، إن "ما وصلنا من العمانيين لا يرقى حتى الآن إلى مستوى ما يجب أن يقدم في رؤية السلام".

وشدد على أنه "لا يمكن مقايضة المسائل الإنسانية، في بلد يعيش أسوأ أزمة إنسانية بشهادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالمسائل العسكرية".

وبشأن التصريحات الأمريكية حول دور للحوثيين بمستبقل اليمن، قال الحوثي "نحن نعرف أن التصريحات الأمريكية لا تعدو كونها ضجيجا إعلاميا ولا ننظر إليها بمصداقية، كما أننا لا ننتظر من الأمريكيين أن يحددوا لنا دورا في بلدنا".

واعتبر القيادي الحوثي أن "الولايات المتحدة اتجهت بالاتجاه الخاطئ في معاداة الشعوب بسبب سيطرة اليهود على القرار الأمريكي"، وبالتالي فإن قولنا "الموت لأمريكا" يرجع إلى أنهم يقتلوننا بالفعل. وقال: "ليس الشعار الذي يستصرخ أمريكا لقتالنا هم يقاتلوننا من دون سبب".

المصدر: RT