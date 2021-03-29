محمد علي الحوثي لـRT: الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية ودول التحالف وراء الحرب في اليمن

قال القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد علي الحوثي خلال مقابلة مع RT يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وكل دول التحالف تقف وراء الحرب في اليمن.

وأضاف أن ما يقدمه المبعوث الأمريكي تيموثي ليندركينغ إلى اليمن من خلال وساطة سلطنة عمان، لم يرقى بعد إلى المستوى المأمول والحقيقي.

وصرح محمد علي الحوثي بأن الولايات المتحدة لازالت بعيدة عن رؤى السلام، مشيرا إلى أن ما قدّم لازال حديثا فقط ولايوجد أي نص مرقون في هذا الشأن.

وأفاد القيادي في جماعة "أنصار الله" بأن الجماعة مع ما أعلنته الأمم المتحدة.

وأوضح ردا على سؤال بخصوص اللقاء مع المبعوث الأمريكي في سلطنة عمان، بأنه يتم عبر وساطة السطنة، مؤكدا أن اللقاءات التي تتم مع من يعتدي على اليمن ليس لقاء رفقاء وإنما لقاء أعداء السلاح.

المصدر: RT