مصر.. 32 وفاة و689 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 32 وفاة و689 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 11914، فيما عدد الإصابات 200739.

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 37 وفاة و686 إصابة بالفيروس.

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في 23 مارس الحالي، عن ارتفاع عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا في البلاد إلى 138.

وأشارت إلى أن زيادة هذا العدد الذي يشمل مراكز ووحدات صحية ومستشفيات جاء في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل عملية التطعيم على الفئات المستحقة من المواطنين، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة جائحة كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

المصدر: "رويترز" + RT