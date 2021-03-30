النيابة المصرية تعلن تفاصيل حادث "الجلالة" وتحذر من الخوض في حرمات خاصة

حذرت النيابة العامة في مصر من الخوض في حرمات خاصة غير متعلقة بتحقيقات حادث "طريق الجلالة".

وجاء في بيان النيابة أن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا لتصوير واقعة قيادة سيارة تسير بسرعة فائقة في الاتجاه المعاكس بطريق الجلالة حتى تصادمها بقوة مع شاحنة، وتوصلت التحقيقات إلى محاولة قائد سيارة النقل تفادي التصادم، ولكنه لم يفلح، مما أدى إلى تفحم السيارة الخاصة بالكامل وتفحم جثمان قائدتها، وإصابة سائق الشاحنة".

وتابع: "تبينت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تفاعلا واسعا مع مقطع تصوير الواقعة المتداول، وإحالة بعض من المشاركين بتلك المواقع أسباب الحادث إلى إقبال قائدة السيارة على الانتحار".

وتابع: "إزاء هذه الآراء، تؤكد النيابة العامة، أن التحقيقات في الواقعة، وإن انتهت إلى مسؤولية المتوفاة عن الحادث مما قد يشكل في حقها جرائم جنائية، فإن مآلها هو انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المذكورة، وأن البحث في مدى إقبالها على الانتحار من عدمه هو أمر لا يؤثر في الجريمة الجنائية محل التحقيق، بل من شأنه المساس بحرمات الحياة الخاصة التي لا صلة لها بالواقعة الجنائية".

وشدد البيان على أنه "من غير الجائز الخوض فيها وتداول مادة الحديث عنها بين عموم الناس، مما قد يشكل جريمة يعاقب عليها قانونا".

وأهابت النيابة العامة بالكافة عدم المساس بحرمات الحياة الخاصة، والتوقف عن تداول هذه التأويلات والتحليلات للحيلولة دون المساس بحقوق ذوي المتوفاة ومشاعرهم.

المصدر: "المصري اليوم"