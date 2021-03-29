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المغرب يسجل 97 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا

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المغرب يسجل 97 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا
Reuters
المستشفيات في المغرب - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة المغربية الاثنين تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 301 الأحد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 494756 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 9 وفيات جديدة بعد عدم تسجيل وفيات أمس، ليصل عدد الذين توفوا بالفيروس إلى 8807 حالات.

وكشفت عن 233 حالة تعاف من المرض ليصل إجمالي المتعافين إلى 482585 حالة.

وأكد الوزارة أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 4 ملايين و302897، في حين بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية 3 ملايين و455603.

المصدر: "رويترز"

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