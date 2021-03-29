مصر تطالب وكالة "رويترز" بتصحيح خبر نشرته وتؤكد أنه خطأ مهني فادح

طالبت هيئة الاستعلامات المصرية وكالة "رويترز" بتصحيح خبر غير صحيح نشرته بعد ظهر الاثنين، وزعمت فيه أن السفينة "إيفر غرين" قد عادت وانحرفت بفعل الرياح وأصبحت في عرض القناة مرة أخرى.

وأشارت هيئة الاستعلامات المصرية إلى أن هذا الخبر المغلوط، جاء في الوقت الذي كانت فيه الجهود المصرية في ذروة التتويج بالنجاح في التعويم الكامل للسفينة.

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وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات "إن الهيئة تواصلت فورا وطويلا مع مسؤولي وكالة "رويترز" بالقاهرة لتدارك هذا الخطأ المهني الفادح، والذي جاء في وقت دقيق، حيث كان العالم يحبس أنفاسه وهو يتابع الجهود المصرية الهائلة لإنهاء الأزمة وإعادة تشغيل القناة، الأمر الذي يجعل لمثل هذا الخير غير الصحيح أضرارا معنوية ومادية على صورة الجهود المصرية، وعلى مصالح العديد من الأطراف الدولية المتأثرة بالأزمة".

وأشار رشوان إلى أن وكالة "رويترز" قد قامت بعد تدخل هيئة الاستعلامات، بنشر تقرير موسع عن عودة الملاحة في القناة، تضمن استعراضا للجهود المصرية، كما تضمن فقرة تشير إلى أنه "بعد عدة ساعات من تعويم السفينة جزئيا، عادت لفترة وجيرة لتكون بعرض القناة قبيل أن يتم تحريرها بشكل كامل".

وصرح ضياء رشوان بأن هذا التقرير غير كاف، مشيرا إلى أن هيئة الاستعلامات قد طالبت وكالة "رويترز" رسميا بالتراجع عن الخبر المكذوب، كما طالبتها بالالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميا لمهنة الصحافة، وقواعد العمل الصحفي وما يتطلبه من مصداقية وتدقيق خاصة في مثل هذه الظروف الدقيقة.

وأكد أنه سيحق للاستعلامات في ضوء رد الوكالة اتخاذ كل ما تتيحه لها القوانين المصرية والدولية في ما يخص ضوابط النشر الصحفي وما يمكن أن يترتب عليه من آثار وأضرار.

المصدر: صحيفة "الأهرام" المصرية