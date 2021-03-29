 
مباشر

مستشار السيسي عن انتهاء أزمة السفينة الجانحة: ما حدث ملحمة علمية

أخبار العالم العربي

مستشار السيسي عن انتهاء أزمة السفينة الجانحة: ما حدث ملحمة علمية
Reuters HANDOUT
تعويم السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس بمصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q2m3

هنأ الفريق مهاب مميش مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية الشعب المصري بتعويم السفينة البنمية العالقة في قناة السويس.

وقال، إنه "تم على أساس علمي، وجرى استغلال المد والتنسيق لسحبها في المد العالي".

وأضاف: "مصر علمتنا، والعاملون في الهيئة من مهندسين وضباط بحريين وعمال وموظفين تلقوا تعليمات على أعلى مستوى"، واصفا ما حدث بـ"الملحمة العلمية"، خاصة أنها "أغلقت لأول مرة منذ حرب 1967، أي منذ 54 عاما".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا