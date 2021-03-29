مستشار السيسي عن انتهاء أزمة السفينة الجانحة: ما حدث ملحمة علمية

هنأ الفريق مهاب مميش مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية الشعب المصري بتعويم السفينة البنمية العالقة في قناة السويس.

وقال، إنه "تم على أساس علمي، وجرى استغلال المد والتنسيق لسحبها في المد العالي".

وأضاف: "مصر علمتنا، والعاملون في الهيئة من مهندسين وضباط بحريين وعمال وموظفين تلقوا تعليمات على أعلى مستوى"، واصفا ما حدث بـ"الملحمة العلمية"، خاصة أنها "أغلقت لأول مرة منذ حرب 1967، أي منذ 54 عاما".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT