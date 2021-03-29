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الأمن العراقي يقبض على "إرهابي" شارك في معارك (الباغوز وبازوايا).. صورة

أخبار العالم العربي

الأمن العراقي يقبض على
جندي عراقي يراقب الحدود العراقية السورية
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أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، القبض على "إرهابي" شارك في معارك (الباغوز وبازوايا) في سوريا خلال تسلله إلى العراق.

وذكر بيان للجهاز، أن "قواته نصبت كمينا محكما على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، وتمكنت من القبض على عنصر إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة (1/4 إرهاب) عند محاولته التسلل إلى الأراضي العراقية".

الأمن العراقي يقبض على "الإرهابي الذي قبض عليه"
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وأضاف: "دونت أقوال الإرهابي اصوليا بعد اعترافه بالمشاركة في معارك (الباغوز وبازوايا) في الجانب السوري، فضلا عن تنقله بين سوريا والعراق خلال سيطرة العصابات الإرهابية على محافظة نينوى لتقديم الدعم اللوجستي".

 

المصدر: RT

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