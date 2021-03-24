مصدر عراقي لـRT: انخفاض نسبة التسلل والتهريب على الحدود مع سوريا

أكد مصدر أمني عراقي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، انخفاض نسبة التسلل والتهريب عبر حدود البلاد مع سوريا، فيما أشار إلى أن قيادة العمليات المشتركة تشدد إجراءاتها الأمنية هناك.

وقال المصدر، وهو قائد عسكري، لـRT، إن "نسبة التهريب من سوريا إلى العراق، وبالعكس، انخفضت بأكثر من 50%، وكذلك انخفضت عمليات تسلل عناصر تنظيم "داعش".

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وأضاف، أن "الإجراءات التي اتخذتها قيادة العمليات المشتركة بوضع الكاميرات الحرارية، وكذلك حفر الخنادق وتأمين الحدود أكثر، أسهمت في انخفاض نسبة التسلل والتهريب".

يذكر أن الحدود العراقية السورية تعاني من فراغات كبيرة، استغلها تنظيم "داعش" خلال السنوات الماضية في نقل عناصره من سوريا إلى العراق، وبالعكس، كما استخدمت هذه الثغرات كثيرا في عمليات التهريب.

المصدر: RT