بفارق 20 درجة.. الأرصاد الجوية تحذر من تقلبات شديدة في مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من تقلبات الحرارة التي تشهدها المحافظات خلال الأيام الحالية، حيث ترتفع وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء.

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وذكرت الهيئة، أن درجات الحرارة سترتفع مرة ثانية بداية من يوم الأحد المقبل لتصل إلى 27 درجة مئوية، وتصل إلى ذروتها يوم الأربعاء لتصبح 35 درجة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن المحافظات تشهد خلال الأسبوع الجاري انخفاضا في الحرارة، وجوا لطيفا على محافظات الصعيد، لتغيير درجة الحرارة بشكل مفاجئ ابتداء من يوم الأحد المقبل، حيث تصل في الصعيد إلى 38 درجة مئوية.

ويعاني المصريون من تقلبات شديدة في درجات الحرارة حيث وصلت درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية بينما الصغرى إلى 11 درجة، بعد موجة شديدة من درجة الحرارة العالية، مما أدى إلى مرض العديد من المصريين ظنا منهم انتهاء فصل الشتاء.

المصدر: الوطن