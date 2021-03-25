وزارة الصحة المصرية تحذر مواطنين من الخروج

حذر مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان في مصر وجدي أمين، بعض المواطنين من الخروج من المنزل بسبب الطقس في البلاد.

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وقال إنه "يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط".

وتابع في تصريحات صحفية له، "أنه لابد من ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل في ظل وجود العاصفة الترابية، تجنبًا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية".

وأكد مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، أهمية اتباع البيانات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

وأوضح أمين أنه "يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وتجنب الشعور بالاختناق، كما نصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج، وتناولها في مواعيدها التي حددها الطبيب".

وأضاف أنه "يجب شرب كمية كافية من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، والتأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف".

من جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن "البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى نهاية شهر مارس الجاري، حيث انخفضت الحرارة إلى أقل مستوياتها عن الأيام الماضية والتي ارتفعت فيها الحرارة بشكل ملحوظ وأن انخفاض الحرارة سيستمر إلى نهاية شهر مارس الجاري، مؤكدة أن الربيع لم يبدأ حتى الآن ليسود طقس غير مستقر على بعض الأنحاء".

وتشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية المحملة بالرياح والأتربة.

المصدر: الوطن