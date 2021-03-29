 
مباشر

وزيران جديدان ينضمان للحكومة الأردنية (صور)

أخبار العالم العربي

وزيران جديدان ينضمان للحكومة الأردنية (صور)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q2h1

صدرت إرادة ملكية أردنية، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة بشر هاني الخصاونة، بتعيين الدكتور فراس هواري وزيرا للصحة ويوسف الشمالي وزيرا للعمل.

إقرأ المزيد
وزير الصحة الأردني يضع استقالته أمام رئيس الوزراء بعد حادث مستشفى السلط
وزير الصحة الأردني يضع استقالته أمام رئيس الوزراء بعد حادث مستشفى السلط

وجاء في نص الإرادة الملكية "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بتعين معالي الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري وزيرا للصحة، ومعالي السيد يوسف محمود علي الشمالي وزيرا للعمل".

وزيران جديدان ينضمان للحكومة الأردنية (صور)
RT
وزيران جديدان ينضمان للحكومة الأردنية (صور)
RT

وأدى الوزيران اليمين الدستورية أمام الملك الأرني في قصر الحسينية، وحضر أداء اليمين رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وجاء تعيين الشمالي وزيرا للعمل، بعد استقالة الوزير السابق معن مرضي القطامين.

وعين هواري وزيرا للصحة خلفا للوزير السابق نذير عبيدات، الذي غادر الحكومة على خلفية قضية مستشفى السلط.

المصدر: RT

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا