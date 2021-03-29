وزيران جديدان ينضمان للحكومة الأردنية (صور)

صدرت إرادة ملكية أردنية، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة بشر هاني الخصاونة، بتعيين الدكتور فراس هواري وزيرا للصحة ويوسف الشمالي وزيرا للعمل.

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وجاء في نص الإرادة الملكية "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بتعين معالي الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري وزيرا للصحة، ومعالي السيد يوسف محمود علي الشمالي وزيرا للعمل".

RT

RT

وأدى الوزيران اليمين الدستورية أمام الملك الأرني في قصر الحسينية، وحضر أداء اليمين رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وجاء تعيين الشمالي وزيرا للعمل، بعد استقالة الوزير السابق معن مرضي القطامين.

وعين هواري وزيرا للصحة خلفا للوزير السابق نذير عبيدات، الذي غادر الحكومة على خلفية قضية مستشفى السلط.

المصدر: RT