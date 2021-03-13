 
مباشر
عاجل
وزير الصحة الأردني يضع استقالته أمام رئيس الوزراء بعد حادث مستشفى السلط

وزير الصحة الأردني يضع استقالته أمام رئيس الوزراء بعد حادث مستشفى السلط

أخبار العالم العربي

وزير الصحة الأردني يضع استقالته أمام رئيس الوزراء بعد حادث مستشفى السلط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pyhm

وضع وزير الصحة الأردني نذير عبيدات استقالته أمام رئيس الوزراء بعد حادث انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الذي يعالج مرضى كورونا.

إقرأ المزيد
الأردن.. وفيات جراء انقطاع الأوكسجين داخل مستشفى السلط الحكومي
الأردن.. وفيات جراء انقطاع الأوكسجين داخل مستشفى السلط الحكومي

وكانت وكالة "عمون" الأردنية للأنباء، نقلت عن مصادر طبية قولها إن عدد وفيات انقطاع الأوكسجين عن المستشفى وصل إلى 8.

وطلب رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة من النيابة العامة فتح تحقيق بالحادث، مؤكد ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا